Очевидцы рассказали, что на шиитскую мечеть могли напасть смертники. По предварительным данным, прогремели 3 взрыва: у главных дверей мечети, в южной зоне святыни и в месте, где люди обычно умываются.

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Боевики "Талибана" рассказали, что уже направили в мечеть своих людей, чтобы те установили причины трагедии.

Местные жители рассказывают: обычно в пятничных молитвах участвуют до 500 человек.

Заметьте! По данным местных СМИ, в результате взрыва погибли 33 человека. В то же время официального подтверждения этой информации нет.

Взрыв в Кабуле