Очевидцы рассказали, что на шиитскую мечеть могли напасть смертники. По предварительным данным, прогремели 3 взрыва: у главных дверей мечети, в южной зоне святыни и в месте, где люди обычно умываются.
Заметьте Россия настраивает талибов против Запада: чем закончится противостояние
Боевики "Талибана" рассказали, что уже направили в мечеть своих людей, чтобы те установили причины трагедии.
Местные жители рассказывают: обычно в пятничных молитвах участвуют до 500 человек.
Взрыв в Кабуле
- В Кабуле у ворот мечети Идгах прогремел взрыв во время погребальной церемонии. Люди собрались, чтобы попрощаться с матерью спикера "Талибана" Забихуллы Муджахида.
- Жертвами взрыва стали по меньшей мере 2 человека. Кроме того, известно о по меньшей мере 4 пострадавших.
- После взрыва у мечети также произошла стрельба. Вероятнее всего, перестрелка происходила с террористами "ИГИЛ", которых и подозревают в организации взрыва.