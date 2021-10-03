По неподтвержденной информации, к взрыву причастны террористы "ИГИЛ". Точное количество пострадавших пока не сообщают.
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Талибы не пострадали
Из-за взрыва пострадали по меньшей мере 6 человек – 2 погибли и 4 получили ранения. Все они – гражданские. В "Талибане" сообщили, что никто из их организации не пострадал.
Кроме того, после того, как прогремел взрыв, возле мечети раздались выстрелы. Талибы отрыли ответный огонь. Вероятно, перестрелка происходила с террористами "ИГИЛ", которых и подозревают в организации взрыва.
Очевидцы сообщают, что террористы "Талибана" перекрыли дорогу к мечети незадолго до взрыва. Это может быть связано с панихидой по матери представителя боевиков.
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