Нельзя также иметь длинные волосы и белые кроссовки. И вообще – стильную одежду носить не стоит.

Обратите внимание Без света и лекарств: афганские женщины рожают при талибах в жестоких условиях

Почему у талибов возникла "проблема селфи"

Многие талибы, в основном молодежь, не бывали в городах и не посещали различные достопримечательности , парки аттракционов, исторические памятники и тому подобное.

Когда боевики захватили Кабул, они начали массово фотографироваться с трофеями и во время развлечений.

Руководителей это возмутило – мол, все это вредит статусу, "добытому кровью мучеников".

Похожая история с белыми кроссовками, длинными волосами или быстрой ездой на авто – руководители "Талибана" считают все это вредными привычками, заимствованными из западной моды.

Министр обороны Якуб настойчиво рекомендовал боевикам еще и воздержаться от публикации в соцсетях фотографий достопримечательностей, так как "на это нет никакой причины": "Они не помогут в вашей жизни ни сейчас, ни в будущем".

К слову, ранее в афганской провинции Гилменд талибы запретили парикмахерам брить или стричь бороду.