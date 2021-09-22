Кто должен представлять Афганистан в ООН – сложный вопрос с большим количеством политических последствий. Дело в том, что страну захватил "Талибан", но он не имеет международного признания.

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Талибы хотят использовать Генассамблею ООН для международного признания

"Талибан" фактически руководит Афганистаном еще с середины августа 2021 года. Радикальное движение теперь очень хочет получить международное признание. Однако страны и международные организации не спешат с этим, ведь предыдущий период правления "Талибана" отмечался жуткой жестокостью.

И вот в сентябре талибы решили воспользоваться Генассамблеей ООН: они хотят, чтобы Афганистан там представлял их посол. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал СМИ, что Генесек организации Антониу Гутерреш получил два сообщения от афганцев:

15 сентября – от давно аккредитованного посла Афганистана Гулама Исакая со списком делегации на 76 сессию Генассамблеи.

А 16 сентября – от "МИД Исламского Эмирата Афганистана" (так называют теперь страну талибы) с просьбой разрешить участие в собрании мировых лидеров ООН.

Аргументация талибов проста: бывший президент Афганистана Ашраф Гани "отстранен", поэтому и посол Исакай не может представлять страну. Вместо него, мол, в ООН приехать должен Сухаил Шахин (он был представителем "Талибана" на переговорах в Катаре).

Может ли ОНН принять "Талибан" как представителя Афганистана

В комитете по вопросам полномочий ООН, очевидно, не готовы сразу решить эту ситуацию: там говорят, что "нужно время для обсуждения". Это, по меньшей мере, означает, что посланник "Талибана" не сможет выступить на Генассамблее на этой сессии.

Выступление представителя Афганистана планировали на последний день сессии – 27 сентября. К тому времени решение о том, кто должен выступать, вряд ли будет. Сейчас комитет (его члены – США, Россия, Китай, Багамские острова, Бутан, Чили, Намибия, Сьерра-Леоне и Швеция) запросил консультацию главы Генассамблеи Абдуллы Шахида.

Обратите внимание: талибы правили в Афганистане в 1996 – 2001. ООН тогда не признала их правительство и передала место Афганистана в своих органах предыдущему – президента Бурхануддина Раббани.

Итак, пока мы не имеем однозначного ответа на вопрос, признают ли талибов в ООН: