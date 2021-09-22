Хто повинен представляти Афганістан в ООН – складне питання з великою кількістю політичних наслідків. Річ у тім, що країну захопив "Талібан", але він не має міжнародного визнання.

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Таліби хочуть використати Генасамблею ООН для міжнародного визнання

"Талібан" фактично керує Афганістаном ще з середини серпня 2021 року. Радикальний рух тепер дуже прагне здобути міжнародне визнання. Однак країни та міжнародні організації не поспішають із цим, адже попередній період правління "Талібану" відзначався моторошною жорстокістю.

І от у вересні таліби вирішили скористатися Генасамблеєю ООН: вони хочуть, щоб Афганістан там представляв їх посол. Речник ООН Стефан Дюжаррік розповів ЗМІ, що Генесек організації Антоніу Гутерреш отримав два повідомлення від афганців:

15 вересня – від давно акредитованого посла Афганістану Гулама Ісакая зі списком делегації на 76 сесію Генасамблеї.

А 16 вересня – від "МЗС Ісламського Емірату Афганістану" (так називають тепер країну таліби) з проханням дозволити участь у зборах світових лідерів ООН.

Аргументація талібів проста: колишній президент Афганістану Ашраф Гані "відсторонений", тож і посол Ісакай не може представляти країну. Замість нього, мовляв, в ООН має приїхати Сухаїл Шахін (він був представником "Талібану" на переговорах у Катарі).

Чи може ОНН прийняти "Талібан" як представника Афганістану

У комітеті з питань повноважень ООН, вочевидь, не готові одразу розв'язати цю ситуацію: там кажуть, що "потрібен час для обговорення". Це, щонайменше, означає, що посланець "Талібану" не зможе виступити на Генасамблеї на цій сесії.

Виступ представника Афганістану планували на останній день сесії – 27 вересня. До того часу рішення щодо того, хто має виступати, навряд чи буде. Наразі комітет (його члени – представники США, Росії, Китаю, Багамський островів, Бутану, Чилі, Намібії, Сьєрра-Леоне та Швеції) запросив консультацію глави Генасамблеї Абдулли Шахіда.

Зверніть увагу: таліби правили в Афганістані в 1996 – 2001. ООН тоді не визнала їх уряд і передала місце Афганістану у своїх органах попередньому – президента Бурхануддіна Раббані.

Тож наразі не маємо однозначної відповіді на питання, чи визнають талібів в ООН: