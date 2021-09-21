Зокрема, Байден заговорив про виведення військ з Афганістану та протидію пандемії COVID-19.
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Кінець епохи "безжальної війни"
Джо Байден у своїй промові наголосив, що США відкрили еру "безжальної дипломатії" дипломатії замість "безжальної війни". Сталося це після виведення американських військ з Афганістану.
За його словами, Штати мають намір дивитися в майбутнє, а не "продовжувати вести війни минулого".
Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на розв'язання проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього,
– зазначив американський лідер.
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Він уточнив, що світ має зосередитися на:
- перемозі над пандемією COVID-19,
- виході з кліматичної кризи та формуванні нових правил у світовій торгівлі,
- технологіях і протидії загрозам тероризму.
Клімат і COVID-19
Президент США сказав, що "бомби та кулі не можуть захистити від коронавірусу і його майбутніх штамів".
Щоб боротися з цією пандемією, нам потрібна спільна політична воля та співпраці науковців у всьому світі",
– переконаний лідер США.
У цьому контексті Байден розповів про інвестиції США у боротьбу зі змінами клімату, зокрема зі:
- скороченням викидів парникових газів,
- збільшенням інвестицій у зелену інфраструктуру,
- виробництвом електромобілей.
"Це величезна можливість створити добре оплачувані робочі місця для працівників у кожній країні та стимулювати довгострокове економічне зростання, покращити якість життя всіх людей", – переконаний він.
Численні кібератаки
Очільник Білого дому закликав узгодити загальні правила поведінки у кіберпросторі. За його словами, потрібні чіткі норми. Водночас він попередив, що США готові "дати рішучу відповідь", коли стикатимуться з кібератаками.
Зауважимо, що США нерідко потерпають від хакерських атак. Чимало з них здійснюють зловмисники з території Росії. До прикладу, 1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу. ФБР заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).