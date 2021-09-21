Зокрема, Байден заговорив про виведення військ з Афганістану та протидію пандемії COVID-19.

Важливо Маємо вимагати дій, – Зеленський пояснив, чого чекає від Генасамблеї ООН

Кінець епохи "безжальної війни"

Джо Байден у своїй промові наголосив, що США відкрили еру "безжальної дипломатії" дипломатії замість "безжальної війни". Сталося це після виведення американських військ з Афганістану.

Зверніть увагу! Американська армія завершила вихід з Афганістану 30 серпня. Їх вводили після терактів 11 вересня 2001 року, коли афганський "Талібан" відмовився видати терориста Усаму бен Ладена.

За його словами, Штати мають намір дивитися в майбутнє, а не "продовжувати вести війни минулого".

Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на розв'язання проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього,

– зазначив американський лідер.

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Він уточнив, що світ має зосередитися на:

перемозі над пандемією COVID-19,

виході з кліматичної кризи та формуванні нових правил у світовій торгівлі,

технологіях і протидії загрозам тероризму.

Клімат і COVID-19

Президент США сказав, що "бомби та кулі не можуть захистити від коронавірусу і його майбутніх штамів".

Щоб боротися з цією пандемією, нам потрібна спільна політична воля та співпраці науковців у всьому світі",

– переконаний лідер США.

У цьому контексті Байден розповів про інвестиції США у боротьбу зі змінами клімату, зокрема зі:

скороченням викидів парникових газів,

збільшенням інвестицій у зелену інфраструктуру,

виробництвом електромобілей.

"Це величезна можливість створити добре оплачувані робочі місця для працівників у кожній країні та стимулювати довгострокове економічне зростання, покращити якість життя всіх людей", – переконаний він.

Численні кібератаки

Очільник Білого дому закликав узгодити загальні правила поведінки у кіберпросторі. За його словами, потрібні чіткі норми. Водночас він попередив, що США готові "дати рішучу відповідь", коли стикатимуться з кібератаками.

Зауважимо, що США нерідко потерпають від хакерських атак. Чимало з них здійснюють зловмисники з території Росії. До прикладу, 1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу. ФБР заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).