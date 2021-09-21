В частности, Байден заговорил о выводе войск из Афганистана и противодействии пандемии COVID-19.
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Конец эпохи "безжалостной войны"
Джо Байден в своей речи подчеркнул, что США открыли эру "безжалостной дипломатии" дипломатии вместо "безжалостной войны". Произошло это после вывода американских войск из Афганистана.
По его словам, Штаты намерены смотреть в будущее, а не "продолжать вести войны прошлого".
Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы сосредоточим наши взгляды на то, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключами к нашему коллективному будущему,
– отметил американский лидер.
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Он уточнил, что мир должен сосредоточиться на:
- победе над пандемией COVID-19,
- выходе из климатического кризиса и формировании новых правил в мировой торговле,
- технологиях и противодействии угрозам терроризма.
Климат и COVID-19
Президент США сказал, что "бомбы и пули не могут защитить от коронавируса и его будущих штаммов".
Чтобы бороться с этой пандемией, нам нужна общая политическая воля и сотрудничество ученых во всем мире,
– убежден лидер США.
В этом контексте Байден рассказал об инвестициях США в борьбу с изменениями климата, в частности со:
- сокращением выбросов парниковых газов,
- увеличением инвестиций в зеленую инфраструктуру,
- производством электромобилей.
"Это огромная возможность создать хорошо оплачиваемые рабочие места для работников в каждой стране и стимулировать долгосрочный экономический рост, улучшить качество жизни всех людей", – убежден он.
Многочисленные кибератаки
Глава Белого дома призвал согласовать общие правила поведения в киберпространстве. По его словам, нужны четкие нормы. В то же время он предупредил, что США готовы "дать решительный ответ", когда будут сталкиваться с кибератаками.
Отметим, что США нередко страдают от хакерских атак. Многие из них совершают злоумышленники с территории России. К примеру, 1 июня североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу. ФБР заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).