В частности, Байден заговорил о выводе войск из Афганистана и противодействии пандемии COVID-19.

Важно Должны требовать действий, – Зеленский объяснил, чего ждет от Генассамблеи ООН

Конец эпохи "безжалостной войны"

Джо Байден в своей речи подчеркнул, что США открыли эру "безжалостной дипломатии" дипломатии вместо "безжалостной войны". Произошло это после вывода американских войск из Афганистана.

Обратите внимание! Американская армия завершила выход из Афганистана 30 августа. Их вводили после терактов 11 сентября 2001 года, когда афганский "Талибан" отказался выдать террориста Усаму бен Ладена.

По его словам, Штаты намерены смотреть в будущее, а не "продолжать вести войны прошлого".

Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы сосредоточим наши взгляды на то, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключами к нашему коллективному будущему,

– отметил американский лидер.

Актуально Зеленский уже вылетел в США на сессию Генассамблеи ООН, – СМИ

Он уточнил, что мир должен сосредоточиться на:

победе над пандемией COVID-19,

выходе из климатического кризиса и формировании новых правил в мировой торговле,

технологиях и противодействии угрозам терроризма.

Климат и COVID-19

Президент США сказал, что "бомбы и пули не могут защитить от коронавируса и его будущих штаммов".

Чтобы бороться с этой пандемией, нам нужна общая политическая воля и сотрудничество ученых во всем мире,

– убежден лидер США.

В этом контексте Байден рассказал об инвестициях США в борьбу с изменениями климата, в частности со:

сокращением выбросов парниковых газов,

увеличением инвестиций в зеленую инфраструктуру,

производством электромобилей.

"Это огромная возможность создать хорошо оплачиваемые рабочие места для работников в каждой стране и стимулировать долгосрочный экономический рост, улучшить качество жизни всех людей", – убежден он.

Многочисленные кибератаки

Глава Белого дома призвал согласовать общие правила поведения в киберпространстве. По его словам, нужны четкие нормы. В то же время он предупредил, что США готовы "дать решительный ответ", когда будут сталкиваться с кибератаками.

Отметим, что США нередко страдают от хакерских атак. Многие из них совершают злоумышленники с территории России. К примеру, 1 июня североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу. ФБР заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).