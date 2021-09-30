По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли, война стала для его страны стратегическим провалом.
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Глава Генштаба США о поражении в Афганистане
Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев,
– отметил Милли.
Он добавил, Соединенным Штатам удалось побороть "Аль-Каиду", однако помешать захвату власти "Талибаном" не получилось.
Якобы всем понятно, что война в Афганистане закончилась не так, как хотели в Вашингтоне, ведь в Кабуле у власти находятся талибы.
Вероятность возрождения "Аль-Каиды"
Милли также допустил, что в Афганистане могут возродиться террористические группировки – "Аль-Каида" и "ИГИЛ".
Есть реальная вероятность того, что в недалеком будущем, в течение 6, 12, 18, 24, 36 месяцев, "Аль-Каида" или "ИГИЛ" возобновят деятельность,
– заявил Милли.
Напомним, талибы захватили власть в стране в августе 2021 года. Активизировались они после начала вывода американских войск из Афганистана в мае.
Что известно об "Аль-Каиде" и "ИГИЛ"
- "Аль-Каида" – международная террористическая суннитская джихадистская организация. В 1988 году ее в Афганистане основал Усама бен Ладен для борьбы с вторжением СССР. Однако, когда советские войска покинули страну, она начала противостоять США, западному миру и его сторонникам в исламских странах.
- "ИГИЛ" – это террористическая организация, которая имеет целью создание огромного мусульманского государства, несмотря на то, сколько жертв на это пойдет. Имеет территориальные претензии на многие страны мира.