Такие предположения высказал генерал-лейтенант Скотт Берьер. Его мнение поддержал и заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

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По словам последнего, американские спецслужбы уже видят деятельность террористической группы.

Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистан... Но это только начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим,

– заявил Коэн.

Берьер отметил, что США пытаются получить доступ в Афганистан с разных источников.

Обратите внимание! Именно "Аль-Каида" причастна к терактам 11 сентября 2001 года в США. Тогда в результате ужасных действий террористов "Аль-Каиды" погибли почти 3 тысячи человек.

Высшие представители обороны США настаивали на том, что после захвата талибов в Афганистане Штаты будут иметь возможность "за горизонтом" понимать, что происходит внутри страны, и принимать меры против террористов, что, вероятно, будет включать атаки беспилотников.

Добавим, что разведка США ранее заявила, что "Аль-Каида" пока не способна на террористические атаки за пределами Афганистана. Якобы их возможности "деградировали".

Что известно об "Аль-Каиде"

Источник: "Википедия"

Это международная террористическая суннитская джихадистская организация. В 1988 году ее в Афганистане основал Усама бен Ладен для борьбы с вторжением СССР.

Однако, когда советские войска покинули Афганистан, "Аль-Каида" начала противостоять США, западному миру и его сторонникам в исламских странах.

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