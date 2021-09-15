Такие предположения высказал генерал-лейтенант Скотт Берьер. Его мнение поддержал и заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.
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По словам последнего, американские спецслужбы уже видят деятельность террористической группы.
Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистан... Но это только начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим,
– заявил Коэн.
Берьер отметил, что США пытаются получить доступ в Афганистан с разных источников.
Высшие представители обороны США настаивали на том, что после захвата талибов в Афганистане Штаты будут иметь возможность "за горизонтом" понимать, что происходит внутри страны, и принимать меры против террористов, что, вероятно, будет включать атаки беспилотников.
Добавим, что разведка США ранее заявила, что "Аль-Каида" пока не способна на террористические атаки за пределами Афганистана. Якобы их возможности "деградировали".
Что известно об "Аль-Каиде"
Источник: "Википедия"
- Это международная террористическая суннитская джихадистская организация. В 1988 году ее в Афганистане основал Усама бен Ладен для борьбы с вторжением СССР.
- Однако, когда советские войска покинули Афганистан, "Аль-Каида" начала противостоять США, западному миру и его сторонникам в исламских странах.
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