Такую информацию предоставила разведка США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

К теме Согласовали с "Аль-Каидой": талибы не выполнят обещаний перед американцами

Штаты заявили, что "Аль-Каида" не в состоянии проводить атаки вне Афганистана

Текущая оценка разведывательного общества заключается в том, что давным-давно возможности "Аль-Каиды" настолько сильно деградировали, что она не в состоянии проводить атаки за рубежом,

– заявил Блинкен.

Он добавил, что власти США все равно будут сохранять повышенную бдительность, чтобы не допустить повторного возникновения такой угрозы. Госсекретарь рассказал, что:

в состав так называемого правительства талибов правительства в Афганистане входят члены с "очень сложным послужным списком";

к примеру, министра внутренних дел Сираджуддин Хаккани разыскивает ФБР;

Штаты будут сотрудничать с правительством талибов, исходя из того, будет ли оно продвигать американские интересы.

Более того, США предоставят афганскому народу гумпомощь на 64 миллионов долларов. Деньги должны направить на удовлетворение важнейших потребностей в области здравоохранения и питания, а также – для защиты женщин и детей.

Блинкен также заверил, что планирует назначить высокопоставленного чиновника Госдепа. Все для того, чтобы сосредоточиться на поддержке женщин, чьи права под угрозой из-за талибов.

Обратите внимание! Именно "Аль-Каида" осуществила серию скоординированных террористических атак 11 сентября 2001 года на территории США. Тогда захваченные пассажирские самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра.

Коротко о действиях "Аль-Каиды" в Афганистане