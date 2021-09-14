Таку інформацію надала розвідка США. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у ході слухань у комітеті Палати представників Конгресу США з іноземних справ.

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Штати заявили, що "Аль-Каїда" не в змозі проводити атаки поза Афганістаном

Поточна оцінка розвідувального товариства полягає в тому, що давним-давно можливості "Аль-Каїди" настільки сильно деградували, що вона не в змозі проводити атаки за кордоном,

– заявив Блінкен.

Він додав, що влада США все одно зберігатиме підвищену пильність, аби не допустити повторного виникнення такої загрози. Держсекретар розповів, що:

до складу так званого уряду талібів уряду в Афганістані входять члени з "дуже складним послужним списком";

приміром, міністра внутрішніх справ Сираджуддін Хаккані розшукує ФБР;

Штати співпрацюватимуть з урядом талібів, виходячи з того, чи буде він просувати американські інтереси.

Ба більше, США нададуть афганському народу гумдопомогу на 64 мільйонів доларів. Гроші мають скерувати на задоволення найважливіших потреб в галузі охорони здоров'я та харчування, а також – для захисту жінок і дітей.

Блінкен також запевнив, що планує призначити високопоставленого чиновника Держдепу. Все для того, щоб зосередитися на підтримці жінок, чиї права під загрозою через талібів.

Зверніть увагу! Саме "Аль-Каїда" здійснила серію скоординованих терористичних атак 11 вересня 2001 року на території США. Тоді захоплені пасажирські літаки врізались у вежі Всесвітнього торгового центру.

Коротко про дії "Аль-Каїди" в Афганістані