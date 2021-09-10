Похоже, в этих заявлениях есть изрядная доля преувеличения. Ведь одна, но самая главная задача, ради которой и затевалась двадцатилетняя война, до сих пор так и не выполнена.

До теми Велика брехня, або Як таліби так легко захопили Афганістан

Американские войска оказались в Афганистане спустя всего несколько недель после терактов 11 сентября 2001 года. В Вашингтоне пообещали найти и наказать всех, имевших к этой атаке отношение, включая главного подозреваемого – Усаму бен Ладена.

Почему США вошли в Афганистан

Бен Ладен к тому времени уже несколько лет скрывался где-то в афганских горах и, как считали американцы, управлял оттуда армией своих агентов, разбросанных по Азии, Африке и даже странам Запада.



Руины после теракта 11 сентября в США / Фото NOAA

В Вашингтоне знали, что бен Ладен и его приближенные прячутся где-то в Афганистане, но где именно – это было неизвестно. Американцы обратились с ультиматумом к тогдашним властям Афганистана – движению "Талибан". Они требовали выдать им Усаму бен Ладена.

Талибы США отказали, сославшись на то, что Вашингтон не предоставил им веских доказательств вины подозреваемого. Этот отказ стал поводом для американского вторжения в Афганистан.

В талибов отобрали власть

Задачами военного вторжения были объявлены уничтожение бен Ладена и его ближайшего окружения. Но главная цель – американцы объявили о намерении превратить Афганистан в страну, которая никогда впредь не станет убежищем для врагов США.



Международный террорист Усама бен Ладен / Фото Hamid Mir

Первую задачу спустя 10 лет войны выполить удалось. Бен Ладен был найден и уничтожен в соседнем Пакистане. Но вот с превращением Афганистана в безопасную для США страну вообще не задалось.

Хотя именно для этого и было организовано вторжение. Для этого у талибов отобрали власть над страной и потратили триллионы долларов на строительство нового мирного и спокойного Афганистана.

США должны были передать ответственность за страну

Боевики "Аль-Каиды" и похожих групп попрятались в горах или перебрались за границу в ожидании ухода американцев. Они не отказывались ни от планов использования Афганистана для подготовки новых атак, ни от обещаний провести эти атаки в США или в союзных им странах.

Зверніть увагу "Аль-Каїда" приєдналася до талібів у наступі на останню незахоплену провінцію в Афганістані

В такой ситуации оккупация Афганистана международной коалицией грозила затянуться еще на несколько десятилетий. Уйти из Афганистана, не потеряв лица, США могли лишь переложив на кого-то другого хотя бы номинальную ответственность за то, что страна не превратиться в плацдарм для новых атак на Америку. И этим кем-то другим оказался "Талибан".

У талибов тесная дружба с "Аль-Каидой"

В феврале 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп санкционировал подписание с талибами соглашения, в котором "Талибан" давал гарантии не допустить возвращения на территорию Афганистана "Аль-Каиды" и подобных ей групп.

Взамен же американцы соглашались на участие талибов в политической жизни Афганистана. Этот документ послужил главным обоснованием вывода войск – ведь теперь талибы пообещали сами защищать США от террористов. Даже повторили эти обещания в середине августа 2021 года, вскоре после того, как захватили столичный Кабул.



Боевики из "Талибана" и "Аль-Каиды" / Фото АР

Но вот сдержат ли они это обещание – это вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Скорее всего, не сдержат. У талибов давняя и тесная дружба с "Аль-Каидой", часто одни и те же источники финансирования. Полевые командиры "Аль-Каиды" с удовольствием женят своих детей на детях командиров талибов и наоборот.

У талибов и "Аль-Каиды" есть общие оперативные штабы, которые координируют действия этих группировок. Очень похоже, что Талибан согласовывал свою позицию на переговорах с США с высокопоставленными деятелями "Аль-Каиды".

Что нужно исламистам

Талибам не впервые лукавить. В совсем недавнем прошлом они утверждали, что "Аль-Каиды" в Афганистане уже нет и американцам бояться нечего, тогда как отчеты ООН свидетельствовали, что участники этой группировке активны едва ли не в половине провинций страны.

Но вот даже если предположить, что талибы действительно настроены на исполнение обязательств перед американцами и смогут как-то убедить своих союзников не использовать Афганистан для подготовки новых атак, опасность для США не будет ликвидирована до конца.

И это постоянно демонстрирует местное отделение ИГИЛ – "взлаять Хорасан". Именно на совести игиловцев – самые кровавые теракты в современной истории Афганистана, включая кошмарную атаку обмотанных взрывчаткой смертников на кабульский аэропорт.

Эти персонажи ни с кем ни о чем не договаривались и договариваться не собираются. Им нужна мировая война и победа над всем миром.