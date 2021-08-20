Лгали афганские чиновники, которые тратили полученные из США деньги не на строительство государственных институтов, а на виллы, самолеты и мерседесы. Лгали афганские генералы, отправляя американское оружие не в армию, а на черный рынок.

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Уровень афганской коррупции вырос до заоблачных высот за 20 лет

Недоговаривали высокие иностранные проверяющие, которые делали вид, что чиновники и генералы отлично справляются со своими обязанностями – ну а то, не дай Бог, скандал. Кому это нужно.

Юлили американские бюрократы и их западные коллеги, выбивая из бюджетов своих стран все новые миллиарды в обмен на обещание вот-вот, прямо сию минуту, закончить войну и больше не просить ни копейки. На этой большой малой лжи, на недомолвках и умолчаниях и было возведено здание новой афганской государственности.

Конечно, не только на этом. В Афганистане, после прихода американцев в 2001 году, впервые появились:

свободные медиа;

более-менее доступное для всех образование;

прямая выборная демократия.

Но все эти безусловно правильные вещи просто утонули в океане пустых обещаний, невыполненных обязательств и неотданных долгов. В этом океане выросло самое опасное для государства чудовище – коррупция.

Заоблачный уровень афганской коррупции очевиден из видеороликов, снятых талибами в захваченных особняках свергнутой знати. Лепнина, золото, резная мебель, шелковые портьеры и хрусталь – миллионы долларов годами тратились на бесполезные дурацкие игрушки.

Не заработанные миллионы, а полученные от каких-то грязных схем, мутных договорняков, а то и от торговли национальными интересами.

Пригодились афганским януковичам и пшонкам их идиотские портреты в резных рамах, золотые батоны и мраморные нимфы? Нет, конечно. Теперь это все потихоньку растащат или разобьют, но миллионы-то долларов, прошедших мимо бюджета, на них уже потрачены.

Не на укрепление государственности, не на разведку или антиталибскую пропаганду, а на пошлую дорогую ерунду. И чего эти януковичи и пшонки ожидали: что армия будет умирать за их особняки и валютные счета? Если они правда так думали, то совершили непростительную ошибку – одну из многих, приведших в итоге к крушению афганского правительства.

Главную ошибку могли совершить американские политики и генералы

Но, возможно, главную ошибку совершили вовсе не они, а опытные американские генералы и политики. Все те, кто строчил бесконечные отчеты о расходовании денег в Афганистане и анализы состояния афганских сил безопасности.

Это эти люди убедили представителей прошлой еще, трамповской администрации, в том, что талибам можно верить, когда те говорят, что Афганистан не станет плацдармом новой войны против США. Эти люди буквально подтолкнули Трампа подписать указ о выводе американских войск. А потом обманули – вольно или невольно – уже байденовскую администрацию.

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Обманули, когда рассказали президенту, что афганская армия полностью самостоятельна и боеспособна. Когда доказывали, что власти в Кабуле пользуются всенародной поддержкой и люди действительно будут их защищать.

Обманули, когда составляли прогнозы боевых действий, в которых катастрофически недооценили "Талибан" и его стремление к власти над всем Афганистаном.

Ведь если бы не эта ложь, это мог быть и просто просчет. Но в результате в распоряжении американской администрации оказалась абсолютно не соответствующая реальности информация. Если бы не эта ложь, все могло бы быть совсем иначе.

Байден или даже Трамп могли бы пересмотреть сроки вывода войск, могли бы помочь афганским вооруженным силам укрепиться в важных городах. Да мало ли что еще могла бы сделать самая богатая и сильная страна мира.

Но потоки большой и малой лжи, скрывшие самый важный факт – неспособности Афганистана самостоятельно сопротивляться талибам – просто похоронили под собой надежду на сохранение прежней страны.

Последствия этой лжи мир будет расхлебывать еще очень и очень долго. И не факт, что когда-то вообще сможет их расхлебать.