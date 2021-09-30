За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі, війна стала для його країни стратегічним провалом.

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Глава Генштабу США про поразку в Афганістані

Але ми її програли не в останні 20 днів і навіть не в останні 20 місяців,

– зазначив Міллі.

Він додав, Сполученим Штатам вдалося побороти "Аль-Каїду", однак перешкодити захопленню влади "Талібаном" не вийшло.

Мовляв, всім зрозуміло, що війна в Афганістані закінчилася не так, як хотіли у Вашингтоні, адже в Кабулі при владі перебувають таліби.

Ймовірність відродження "Аль-Каїди"

Міллі також допустив, що в Афганістані можуть відродитися терористичні угруповання – "Аль-Каїда" та "ІДІЛ".

Є реальна ймовірність того, що в не далекому майбутньому, протягом 6, 12, 18, 24, 36 місяців, "Аль-Каїда" або "ІДІЛ" відновлять діяльність,

– заявив Міллі.

Нагадаємо, таліби захопили владу у країні у серпні 2021 року. Активізувалися вони після початку виведення американських військ з Афганістану у травні.

Що відомо про "Аль-Каїду" та "ІДІЛ"