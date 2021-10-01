Главными лозунгами участниц митинга стали "женщины не должны быть маргинализированы!" и "стигматизация женщин – это стигматизация всех людей".
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Какие требования выдвинули женщины в Афганистане
Требования женщин были крайне простыми и имели единственную цель – не ущемлять их базовые права. Во время митинга женщины требовали, чтобы боевики:
- восстановили женщин на рабочих местах;
- разрешили девушкам вернуться в школы и университеты.
Как талибы ущемляют права женщин
После захвата власти в страны террористической группировкой "Талибан" женщины и девушки стали страдать от ущемления своих прав. Сейчас девушки не могут посещать занятия в университете Кабула, женщинам теперь нельзя там преподавать.
А в начале сентября талибы обязали девушек, посещающих высшие учебные заведения, носить никаб и учиться отдельно от мужчин. Однако учиться студентки могут только в частных вузах, где им преподавать могут только женщины или мужчины пожилого возраста "с хорошим характером".
Заметим, что талибы после захвата Афганистана пообещали уважать права женщин. Однако впоследствии посреди улицы они застрелили женщину якобы за нарушение законов ислама.