Главными лозунгами участниц митинга стали "женщины не должны быть маргинализированы!" и "стигматизация женщин – это стигматизация всех людей".

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Какие требования выдвинули женщины в Афганистане

Требования женщин были крайне простыми и имели единственную цель – не ущемлять их базовые права. Во время митинга женщины требовали, чтобы боевики:

восстановили женщин на рабочих местах;

разрешили девушкам вернуться в школы и университеты.

Как талибы ущемляют права женщин

После захвата власти в страны террористической группировкой "Талибан" женщины и девушки стали страдать от ущемления своих прав. Сейчас девушки не могут посещать занятия в университете Кабула, женщинам теперь нельзя там преподавать.

А в начале сентября талибы обязали девушек, посещающих высшие учебные заведения, носить никаб и учиться отдельно от мужчин. Однако учиться студентки могут только в частных вузах, где им преподавать могут только женщины или мужчины пожилого возраста "с хорошим характером".

Обратите внимание! По словам террористов "Талибана", так будет до тех пор, пока в стране не создадут "настоящую исламскую среду".

Заметим, что талибы после захвата Афганистана пообещали уважать права женщин. Однако впоследствии посреди улицы они застрелили женщину якобы за нарушение законов ислама.