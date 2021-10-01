Головними гаслами учасниць мітингу стали "жінки не повинні бути маргіналізовані!" і "стигматизація жінок – це стигматизація всіх людей".

Важливо В Італії люди протестували на підтримку жінок в Афганістані

Які вимоги висунули жінки в Афганістані

Вимоги жінок були вкрай простими та мали єдину мету – не утискати їхні базові права. Під час мітингу жінки вимагали, щоб бойовики:

відновили жінок на робочих місцях;

дозволили дівчатам повернутися в школи та університети.

Як таліби утискають права жінок

Після захоплення влади в країни терористичним угрупуванням "Талібан" жінки та дівчата стали потерпати від утисків своїх прав. Зараз дівчата не можуть відвідувати заняття в університеті Кабула, жінкам тепер не можна там викладати.

А на початку вересня таліби зобов'язали дівчат, які відвідують вищі навчальні заклади, носити нікаб та вчитися окремо від чоловіків. Однак навчатися студентки можуть лише у приватних вишах, де їм викладати можуть лише жінки або чоловіки похилого віку "з хорошим характером".

Зверніть увагу! За словами терористів "Талібану", так буде доти, поки в країні не створять "справжнє ісламське середовище".

Зауважимо, що таліби після захоплення Афганістану пообіцяли поважати права жінок. Однак згодом посеред вулиці вони застрелили жінку за нібито порушення законів ісламу.