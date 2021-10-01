Головними гаслами учасниць мітингу стали "жінки не повинні бути маргіналізовані!" і "стигматизація жінок – це стигматизація всіх людей".
Важливо В Італії люди протестували на підтримку жінок в Афганістані
Які вимоги висунули жінки в Афганістані
Вимоги жінок були вкрай простими та мали єдину мету – не утискати їхні базові права. Під час мітингу жінки вимагали, щоб бойовики:
- відновили жінок на робочих місцях;
- дозволили дівчатам повернутися в школи та університети.
Як таліби утискають права жінок
Після захоплення влади в країни терористичним угрупуванням "Талібан" жінки та дівчата стали потерпати від утисків своїх прав. Зараз дівчата не можуть відвідувати заняття в університеті Кабула, жінкам тепер не можна там викладати.
А на початку вересня таліби зобов'язали дівчат, які відвідують вищі навчальні заклади, носити нікаб та вчитися окремо від чоловіків. Однак навчатися студентки можуть лише у приватних вишах, де їм викладати можуть лише жінки або чоловіки похилого віку "з хорошим характером".
Зауважимо, що таліби після захоплення Афганістану пообіцяли поважати права жінок. Однак згодом посеред вулиці вони застрелили жінку за нібито порушення законів ісламу.