Протестувальники виступали за продовження міжнародного тиску на талібів. Люди вийшли під гаслом – "Давайте не кидати їх".

До теми Нас ховають заживо у будинках, – школярки з Афганістану скаржаться на владу талібів

У Італії люди протестували на підтримку афганських жінок

Протестувальники закликали створити постійний наглядовий центр з прав жінок в Афганістані при МЗС та ООН.

Зокрема мітинг організовували члени Фонду Pangea Foundation – він протягом 20 років працював над проєктами економічного розвитку для афганських жінок. Вони й допомагали їм евакуюватись після захоплення влади талібами.

Ми повинні продовжувати чинити тиск, щоб жінки могли брати участь не тільки в освіті, але й у політиці своєї країни,

– заявили учасниці фонду.

У Італії жінки вийшли на вулиці заради відновлення прав афганок / Фото AP

Вони також запевнили, що евакуацію потрібно продовжити та подумати про жінок, які не змогли потрапити в аеропорт Кабула у серпні під час евакуації. Адже наразі ці жінки ризикують життям, перебуваючи в Афганістані.

Порушення прав та свобод жінок в Афганістані