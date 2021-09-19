Тим, кого все ж не зможуть замінити чоловіки, дозволено приходити на роботу. Такі подробиці повідомив тимчасовий очільник афганської столиці Хамдулла Намоні.
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Винятки зробили там, де не існує альтернативи
Мовиться, наприклад, про представниць інженерної галузі або ж тих, хто працює у жіночих туалетах. Намоні уточнив, що ще у серпні кількість жінок, які працювали у різних міських департаментах, сягала близько 1 000 або ж третину від усіх працівників.
Та є галузі, де чоловіки не можуть працювати. Тоді ми просимо наш жіночий персонал виконати свої обов'язки, адже альтернатив немає,
– заявив Намоні.
Скільком жінкам заборонили покидати дім для того, аби працювати, наразі достеменно невідомо. Наразі вони залишаються вдома й чекають наступних рішень від бойовиків "Талібану".
"Талібан" цинічно обмежує права жінок
- Таліби ліквідували Міністерство у справах жінок в Афганістані. Замість нього планують створити відомство з пропаганди чесноти та уникнення пороків. До будівлі вже навіть прикріпили табличку з новою назвою.
- Нещодавно дівчатам в Афганістані заборонили повертатися до навчання у середній школі, а викладачкам – до роботи у навчальних закладах. Відвідувати уроки можуть лише хлопчики, а викладати – вчителі-чоловіки.
- Раніше афганкам заборонили займатися спортом, зокрема – грати у крикет. Бойовики "Талібану" пояснили своє рішення тим, що жінки "можуть опинитися у ситуаціях, в яких їх обличчя і тіла не будуть закриті".
- Заступник голови комісії "Талібану" з культури Ахмадулла Васик наголосив, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності. Про спорт тут, за його словами, взагалі не мовиться.