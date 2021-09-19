Тем, кого все же не смогут заменить мужчины, разрешено приходить на работу. Такие подробности сообщил временный глава афганской столицы Хамдулла Намоно.

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Исключения сделали там, где не существует альтернативы

Говорится, например, о представительницах инженерной отрасли или тех, кто работает в женских туалетах. Намоно уточнил, что еще в августе количество женщин, которые работали в разных городских департаментах, достигало около 1000 или трети от всех работников.

Но есть отрасли, где мужчины не могут работать. Тогда мы просим наш женский персонал выполнить свои обязанности, ведь альтернатив нет,

– заявил Намоно.

Скольким женщинам запретили покидать дом для того, чтобы работать, пока неизвестно. Сейчас они остаются дома и ждут следующих решений от боевиков "Талибана".

"Талибан" цинично ограничивает права женщин