За непідтвердженою інформацією, до вибуху причетні терористи "ІДІЛ". Точну кількість постраждалих поки не повідомляють.

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Таліби не постраждали

Через вибух постраждали щонайменше 6 людей – 2 загинули і 4 отримали поранення. Усі вони – цивільні. У "Талібані" повідомили, що ніхто з їхньої організації не постраждав.

Крім того, після того, як прогримів вибух, біля мечеті пролунали постріли. Таліби відрили вогонь у відповідь. Ймовірно, перестрілка відбувалася з терористами "ІДІЛ", яких і підозрюють в організації вибуху.

Очевидці повідомляють, що терористи "Талібану" перекрили дорогу до мечеті незадовго до вибуху. Це може бути пов'язаним з панахидою за матір'ю речника бойовиків.

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