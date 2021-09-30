Прем'єр-міністр Маріо Драґі наголосив, що члени G20 мають робити усе можливе, аби врятувати людські життя. Участь у саміті також візьмуть ООН та Катар.

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Ми прямуємо до гуманітарної катастрофи (в Афганістані – 24 канал), і наш обов'язок втрутитися,

– наголосив Драґі.

Зауважте! G20 об'єднує найбільші економіки світу. Зокрема, на членів Великої 20 припадає понад 80% світового ВВП, а також – 75% світової торгівлі.

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