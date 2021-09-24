У нас була повна безпека у всіх частинах країни. Про це заявив співзасновник радикального ісламістського руху мулла Норуддін Турабі. Наразі він відповідає за в'язниці.

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Які покарання раніше практикували таліби

Коли "Талібан" раніше був при владі, засуджених вбивць страчували одним пострілом в голову, який випускав член родини жертви. Крім того, стрільцю пропонували взяти "криваві гроші", щоб залишити злочинця в живих.

За крадіжку людям ампутовували руки і ноги. Це залежало від тяжкості злочину.

Турабі відкидає обурення щодо таких покарань

Таліб зазначив, що їх критикували за покарання на стадіоні. Однак він закликав інші країни не втручатись, бо бойовики "ніколи нічого не говорили про їхні закони і покарання".

Ніхто не казатиме нам, якими повинні бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і будемо встановлювати свої закони на основі Корану,

– наголосив Турабі.

"Відрубування рук" відновлять

Чоловік анонсував, що справи про злочини розглядатиме суд. Проте "основою законів Афганістану буде Коран". За словами Турабі, покарання, які практикували до 2001 року, відновлять.

"Відрубування рук дуже необхідне для забезпечення безпеки", – заявив Турабі.

Публічні покарання – під питанням

Однак таліби ще роздумують, чи повертати публічні покарання. Стосовно цього мають "розробити політику".

Щоправда, останніми днями Кабулі бойовики "Талібану" відновили публічне засудження чоловіків, обвинувачених в дрібних крадіжках. Їх пхали у кузов пікапа зі зв'язаними руками і виставляли напоказ. Декому з чоловіків вішали на шию або клали до рота черствий хліб.

Телебачення та мобільні не заборонятимуть

Турабі заявив, що цього разу таліби дозволятимуть телебачення, мобільні телефони, фото і відео.

Він визнав, що це потреба людей. Каже, що до цього ставляться серйозно. Крім того, ЗМІ розглядають як спосіб поширення своїх ідей.

Бойовик підсумував, якщо покарання все ж будуть публічними, то люди зможуть знімати їх на відео або фотографувати. На його думку, це нібито поширить "стримувальний ефект".

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