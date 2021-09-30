Премьер-министр Марио Драги подчеркнул, что члены G20 должны делать все возможное, чтобы спасти человеческие жизни. Участие в саммите также примут ООН и Катар.
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Мы направляемся к гуманитарной катастрофе (в Афганистане – 24 канал), и наша обязанность вмешаться,
– подчеркнул Драги.
Талибы начали показательные казни
- Боевики "Талибана" вывесили в городе Герат тела казненных 4 якобы преступников. Их подозревали в похищении людей.
- Мировым СМИ очевидцы рассказали жуткие детали. В частности, что одно из тел вешали на площади с помощью подъемного крана.
- Террористы хвастались, что спасли отца и сына, которых захватили 4 похитителей после перестрелки.
- Представители "Талибана" также заявили, что планируют восстановить в Афганистане казни и ампутации конечностей.
- Соучредитель радикального исламистского движения мулла Норуддин Тураби подчеркнул: "Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности".