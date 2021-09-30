Премьер-министр Марио Драги подчеркнул, что члены G20 должны делать все возможное, чтобы спасти человеческие жизни. Участие в саммите также примут ООН и Катар.

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Мы направляемся к гуманитарной катастрофе (в Афганистане – 24 канал), и наша обязанность вмешаться,

– подчеркнул Драги.

Обратите внимание! G20 объединяет крупнейшие экономики мира. В частности, на членов Большой 20 приходится более 80% мирового ВВП, а также – 75% мировой торговли.

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