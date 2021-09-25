О такой жестокой казни ее очевидец рассказал иностранным СМИ. Тела казненных повесили в разных местах.

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Показательные казни начались

Местный продавец рассказал журналистам, что на площадь привезли четыре тела. Одно с помощью подъемного крана повесили на ней, а остальные три забрали на другие площади. Талибы уверяют, что это преступники, которые заслуживали кару.

Зиулхак Джалали, назначенный талибами начальник районной полиции в Герате, позже заявил, что члены "Талибана" спасли отца и сына, которых захватили четверо похитителей после перестрелки. Он сказал, что похитители ранили бойца "Талибана" и гражданского, но похитители погибли во время перекрестного огня.

Заместитель губернатора Герата Маулвай Шаир Ахмад Эмар рассказал, что бойцы Талибана выследили предполагаемых похитителей и застрелили их.

Мы повесили их тела на площадях Герата как предупреждение всем остальным, кто планирует похищать людей,

– цитируют СМИ.

Отметим, что показательное повешение тел произошло прямо на следующий день после того, как один из руководителей Талибана Нуруддин Тураби заявил о возвращении суровых наказаний, таких как казни или отрубание конечностей, "как необходимость для безопасности".

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