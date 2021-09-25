О такой жестокой казни ее очевидец рассказал иностранным СМИ. Тела казненных повесили в разных местах.
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Показательные казни начались
Местный продавец рассказал журналистам, что на площадь привезли четыре тела. Одно с помощью подъемного крана повесили на ней, а остальные три забрали на другие площади. Талибы уверяют, что это преступники, которые заслуживали кару.
Зиулхак Джалали, назначенный талибами начальник районной полиции в Герате, позже заявил, что члены "Талибана" спасли отца и сына, которых захватили четверо похитителей после перестрелки. Он сказал, что похитители ранили бойца "Талибана" и гражданского, но похитители погибли во время перекрестного огня.
Заместитель губернатора Герата Маулвай Шаир Ахмад Эмар рассказал, что бойцы Талибана выследили предполагаемых похитителей и застрелили их.
Мы повесили их тела на площадях Герата как предупреждение всем остальным, кто планирует похищать людей,
– цитируют СМИ.
Отметим, что показательное повешение тел произошло прямо на следующий день после того, как один из руководителей Талибана Нуруддин Тураби заявил о возвращении суровых наказаний, таких как казни или отрубание конечностей, "как необходимость для безопасности".
Что происходит в Афганистане
- Последние американские военные вылетели из Кабула 30 августа. После этого "Талибан" получил контроль почти над всей территорией Афганистана, кроме провинции Панджшер.
- Боевики создали временное правительство, которое будет руководить страной около 6 месяцев. Впоследствии талибы предлагают провести выборы и сформировать постоянное правительство.
- В начале сентября женщины в Кабуле, столице Афганистана, вышли на протест из-за режима талибов. Их жестоко разогнали палками, активисткам пришлось бежать.
- В Борисполе вечером 23 сентября приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. Ним прилетели украинцы, а также студенты, которых просил вывезти Ватикан.