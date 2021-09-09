До проведения голосования страной будет руководить переходное правительство. Его состав уже сформировали 7 сентября.

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В постоянное правительство могут войти даже женщины

Якобы таким образом "Талибан" хочет посмотреть, какая будет реакция на временный Кабмин, как внутри страны, так и международного сообщества.

Интересно! Представители боевиков не исключают, что в постоянное правительство могут войти даже женщины.

Сформированное правительство раскритиковали бывшие афганские лидеры

Объявленное переходное правительство, которое состоит из 33 человек, вызвало неоднозначную реакцию. Афганские лидеры, которые находятся в эмиграции, отметили, что Кабмин сформирован только пуштунами. Также политики призвали мировое сообщество не признавать правительство талибов и не сотрудничать с ним.

Также незаконным назвал правительство и лидер ополченцев Панджшер Ахмад Масуд. Он отметил, что планирует сформировать параллельный Кабмин – который будет демократичным.

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На инаугурацию правительства талибы пригласили 6 стран

Отметим, что в ближайшее время талибы проведут официальную инаугурацию правительства. На церемонию боевики пригласили представителей 6 стран. В этом списке – ни одного государства-члена ЕС. Приглашение получит Россия, Китай, Пакистан, Турция, Катар и Иран.