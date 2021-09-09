О приглашении представителей стран в Афганистан заявил премьер-министр страны Абдулла Гани Барадара. Заметим, что в списке нет ни одного государства Европейского Союза.

К теме Табу на протесты в Афганистане: талибы запретили проводить акции без их разрешения

Какие страны пригласили

Россию,

Китай,

Пакистан,

Турцию,

Катар,

Иран.

Интересно, что в России "Талибан" официально признан запрещенной террористической организацией. Однако это не мешает Кремлю поддерживать боевиков. В Кремле уже говорили, что приедут на инаугурацию нового правительства. "Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов", – сказал российский министр иностранных дел.

Что известно о правительстве "Талибана" в Афганистане

Сейчас боевики сформировали временное правительство. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд. Новым министром внутренних дел стал Анас Хаккани, который находится в розыске ФБР. Он возглавляет группировку боевиков "сеть Хаккани", которая связана с талибами и ответственна за смертоносные атаки во время войны в стране.

Читайте также Под угрозой тысячи людей: США оставили в Афганистане базы данных, которые создавали 20 лет

Талибы дважды откладывали объявление нового правительства, потому что пытались создать его приемлемым для международного сообщества. Заметим, что ни одной женщины среди чиновников нет.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала к диалогу с "Талибаном". Ведь только путем переговоров можно эвакуировать из Афганистана немцев, которые до сих пор там находятся.