О том, что акции протеста запрещены вообще, сообщили афганские СМИ. Мол, демонстрации не разрешены, пока талибы не примут необходимые законы.

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Талибы сообщили, что для акций необходимо разрешение

Также медиа сообщили, что уже пострадали журналисты, которые освещали протесты в разных регионах страны. Их задержали непосредственно во время демонстраций и избили.

Талибы поспешили опубликовать заявление, в котором утверждают, что акции проводить можно – но только те, на которые они дали разрешение. Получить такой документ можно только в Министерстве юстиции.

В течение нескольких дней в Кабуле и других провинциях люди вышли на улицы под предлогом демонстраций, а на самом деле ради подрыва безопасности, запугивания мирных жителей и нарушения нормальной жизни,

– заявили в "Талибане".

Сейчас афганцев просят не выходить на улицы с демонстрациями. Мол, только после разрешения в Минюсте власти талибов смогут обеспечить людям охрану.

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Афганских женщин на акции разогнали палками

Отметим, что несмотря на жесткий режим талибов, афганцы продолжают выходить на акции протеста. Так два дня подряд в Кабуле требовали прекратить нарушение своих прав женщины. Несколько десятков демонстранток пришли с плакатами, однако их сразу разогнали палками.