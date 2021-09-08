Об этом сообщил Омаид Шарфи. Он является одним из самых известных уличных художников афганской столицы. Сейчас он находится в лагере беженцев в ОАЭ.

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Шарфи объяснил, что эти муралы уникальны. Ведь местные художники из объединения ArtLords расписывали стены в Кабуле граффити и фресками на протяжении 7 лет. Всего за это время они создали более 2 200 работ по всей стране. Теперь боевики взялись уничтожать их.

Справка. На одном из закрашенных муралов были изображены спецпредставитель США и соучредитель "Талибана", которые пожимают руки после подписания соглашения о выводе американских войск из Афганистана.

Художники настроены решительно

Несмотря на то, что "Талибан" уничтожил работы ArtLords, а художникам пришлось бежать из страны, они планируют продолжить свою кампанию. "Мы не будем молчать. Мы сделаем так, чтобы мир слышал нас. Мы позаботимся, чтобы талибов стыдили каждый день", – подчеркнул Шарфи.

Что известно об арт-группе ArtLords

Ее создали в 2014 году, Омаид Шарфи стал одним из соучредителей. Художники используют искусство для борьбы за мир, социальную справедливость и ответственность.

В своих фресках они стыдили коррумпированных чиновников, чествуют афганских героев, призывают к диалогу вместо насилия и требуют соблюдения прав женщин.

Утром 15 августа, когда талибы захватили Кабул, Шарфи и его коллеги работали над муралом возле правительственного здания. Они вернулись в галерею, когда увидели, как люди в панике выбегают из разных учреждений.

Шарфи было всего 10 лет в 1996, когда боевики "Талибана" впервые пришли к власти в Афганистане. Художник был свидетелем их жестокого правления. "Думаю, что на этот раз мало что изменится", – убежден он.