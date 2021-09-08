Про це повідомив Омаід Шаріф. Він є одним із найвідоміших вуличних художників афганської столиці. Наразі він перебуває у таборі біженців в ОАЕ.
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Шарфі пояснив, що ці мурали є унікальними. Адже місцеві художники з об'єднання ArtLords розписували стіни у Кабулі графіті й фресками впродовж 7 років. Загалом за цей час вони створили понад 2 200 робіт по всій країні. Натомість бойовики взялися знищувати їх.
Художники налаштовані рішуче
Попри те, що "Талібан" знищив роботи ArtLords, а митцям довелося втікати з країни, вони планують продовжити свою кампанію. "Ми не будемо мовчати. Ми зробимо так, щоб світ чув нас. Ми подбаємо, щоб талібів присоромлювали кожнісінький день", – наголосив Шарфі.
Що відомо про арт-групу ArtLords
- Її створили у 2014 році, Омаід Шарфі став одним із співзасновників. Художники використовують мистецтво для боротьби за мир, соціальну справедливість та відповідальність.
- У своїх фресках вони присоромлюють корумпованих чиновників, вшановують афганських героїв, закликають до діалогу замість насильства й вимагають дотримання прав жінок.
- Зранку 15 серпня, коли таліби захоплювали Кабул, Шарфі та його колеги працювали над муралом біля урядової будівлі. Вони повернутися в галерею, коли побачили, як люди в паніці вибігають з різних установ.
Шарфі було лише 10 років у 1996, коли бойовики "Талібану" вперше прийшли до влади в Афганістані. Митець був свідком їхнього жорстокого правління. "Думаю, що цього разу мало що зміниться", – переконаний він.