Про це повідомив Омаід Шаріф. Він є одним із найвідоміших вуличних художників афганської столиці. Наразі він перебуває у таборі біженців в ОАЕ.

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Шарфі пояснив, що ці мурали є унікальними. Адже місцеві художники з об'єднання ArtLords розписували стіни у Кабулі графіті й фресками впродовж 7 років. Загалом за цей час вони створили понад 2 200 робіт по всій країні. Натомість бойовики взялися знищувати їх.

Довідка.На одному із зафарбованих муралів були зображені спецпредставник США та співзасновник "Талібану", які тиснуть руки після підписання угоди про виведення американських військ з Афганістану.

Художники налаштовані рішуче

Попри те, що "Талібан" знищив роботи ArtLords, а митцям довелося втікати з країни, вони планують продовжити свою кампанію. "Ми не будемо мовчати. Ми зробимо так, щоб світ чув нас. Ми подбаємо, щоб талібів присоромлювали кожнісінький день", – наголосив Шарфі.

Що відомо про арт-групу ArtLords

Її створили у 2014 році, Омаід Шарфі став одним із співзасновників. Художники використовують мистецтво для боротьби за мир, соціальну справедливість та відповідальність.

У своїх фресках вони присоромлюють корумпованих чиновників, вшановують афганських героїв, закликають до діалогу замість насильства й вимагають дотримання прав жінок.

Зранку 15 серпня, коли таліби захоплювали Кабул, Шарфі та його колеги працювали над муралом біля урядової будівлі. Вони повернутися в галерею, коли побачили, як люди в паніці вибігають з різних установ.

Шарфі було лише 10 років у 1996, коли бойовики "Талібану" вперше прийшли до влади в Афганістані. Митець був свідком їхнього жорстокого правління. "Думаю, що цього разу мало що зміниться", – переконаний він.