В Борисполь борт прибыл примерно в 19:00. После приземления самолета представители власти провели брифинг, который транслировал UA: Первый.

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В Украину прилетел самолет с эвакуированными из Афганистана

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Киев прибыли 96 человек:

граждане Украины, члены их семей,

люди с видом на жительство в Украине,

люди, об эвакуации которых просили Ватикан и Канада.

Украина с невероятным успехом выполнила просьбу апостольской столицы о том, чтобы привезти студентов, которые в ближайшее время будут учиться в римском университете La Sapienza,

– отметил член секретариата правительства Андрей Юраш.

Он уточнил, что на борту находились 18 студентов и членов их семей.

Предварительные эвакуационные рейсы из Кабула в Украину