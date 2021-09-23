В Борисполь борт прибыл примерно в 19:00. После приземления самолета представители власти провели брифинг, который транслировал UA: Первый.
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В Украину прилетел самолет с эвакуированными из Афганистана
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Киев прибыли 96 человек:
- граждане Украины, члены их семей,
- люди с видом на жительство в Украине,
- люди, об эвакуации которых просили Ватикан и Канада.
Украина с невероятным успехом выполнила просьбу апостольской столицы о том, чтобы привезти студентов, которые в ближайшее время будут учиться в римском университете La Sapienza,
– отметил член секретариата правительства Андрей Юраш.
Он уточнил, что на борту находились 18 студентов и членов их семей.
Предварительные эвакуационные рейсы из Кабула в Украину
- В целом Украина вывезла из Афганистана примерно 600 человек. Для этого организовали 6 рейсов, первый осуществили 16 августа, последний – 28.
- Среди эвакуированных были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности журналисты и представители международных организаций.
- Впоследствии украинцы, которые не попали на предыдущие рейсы, обратились к президенту Владимиру Зеленскому в видео: они попросили посодействовать их спасению.