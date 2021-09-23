У Бориспіль борт прибув приблизно о 19:00. Опісля приземлення літака представники влади провели брифінг, який транслював UA: Перший.

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В Україну прилетів літак з евакуйованими з Афганістану

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що до Києва прибули 96 людей:

  • громадяни України, члени їхніх сімей,
  • люди з посвідкою на проживання в Україні,
  • люди, про евакуацію яких просили Ватикан і Канада.

Україна з неймовірним успіхом виконала прохання апостольської столиці про те, щоб привезти студентів, які найближчим часом будуть навчатися в римському університеті La Sapienza,
– зазначив член секретаріату уряду Андрій Юраш.

Він уточнив, що на борту перебували 18 студентів та членів їхніх родин.

Попередні евакуаційні рейси з Кабула в Україну

  • Загалом Україна вивезла з Афганістану приблизно 600 людей. Для цього організували 6 рейсів, перший здійснили 16 серпня, останній – 28.
  • Серед евакуйованих були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема журналісти та представники міжнародних організацій.
  • Згодом українці, які не потрапили на попередні рейси, звернулись до президента Володимира Зеленського у відео: вони попросили посприяти їхньому порятунку.