Вибух пролунав у столичному районі Дехмазанг навпроти штабу прикордонної поліції.

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Що вибухнуло

Точна причина вибуху невідома. Однак ЗМІ пишуть, що це справа рук смертника. Мовляв, невідомий кинув гранату в автомобіль, що проїжджав повз і належав бойовикам "Талібану", інформує телеканал 1TV.

Прессекретар афганського МВС Карі Саїд Хості підтвердив інформацію про вибух та про поранення двох людей.

Вибухи у мечеті

У Кабулі нещодавно стався схожий інцидент. Біля воріт мечеті Ідгах прогримів вибух під час поховальної церемонії. Люди у той момент прощались з матір'ю речника "Талібану" Забіхули Муджахіда.

Жертвами стали щонайменше 2 людей. Окрім того, відомо про щонайменше 4 постраждалих. Після вибуху біля мечеті також сталася стрілянина. Ймовірно, перестрілка відбувалася з терористами "ІДІЛ", яких і підозрюють в організації вибуху.

Крім того, 3 вибухи прогриміли і в мечеті у місті Кандагарі. Зокрема біля головних дверей мечеті, у південній зоні святині та у місці, де люди зазвичай вмиваються. Загинули щонайменше 62 людини, ще близько 70 – постраждали.