У Кремлі терористів називають "високопоставленою делегацією". Вони прибули до Росії на чолі з тимчасовим віцепрем'єр-міністром Абдулом Саламом Ханафі.

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На засіданні виступить Лавров

У Москві анонсували, що на засіданні обговорюватимуть розвиток військово-політичної обстановки в Афганістані та консолідації сил міжнародної спільноти для уникнення гуманітарної катастрофи в країні. Окрім того, одним із питань порядку денного є формування інклюзивного уряду Афганістану.

Делегація терористів "Талібану" уже прибула до Москви. Про це свідчать кадри, які опублікували журналісти.

Росію на цих перемовинах представлятиме голова МЗС Росії Сергій Лавров, який переконує, що захоплення Афганістану талібами є фактом. Крім того, російський дипломат навіть відзначив нібито намагання терористів стабілізувати ситуацію в країні.

Опісля завершення перемовин сторони приймуть спільну постанову.

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