Рада ЄС також на рік наклала санкції до низки осіб, які пов'язані з ІДІЛ та "Аль-Каїдою". Зазначили, що до санкційного списку потрапили 6 осіб.

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До обмежень входить заборона на подорожі до ЄС та замороження активів. Крім того, установам або людям, які перебувають у Європі заборонили передавати підсанкційним особам будь-які економічні ресурси.

Довідка. ІДІЛ – ісламістська терористична держава, яка залишається невизнаною, і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму. "Аль-Каїда" – міжнародна терористична суннітська джихадистська організація, яку в Афганістані заснував Осама бен Ладен.

Санкції запровадили ще 2016 року

Чинний режим дозволяє Євросоюзу вводити обмеження осіб, які причетні до терористичних актів, вербування людей для участі в ІДІЛ, "Аль-Каїді". Такі дії є доповненням до санкцій від Ради безпеки ООН.

У 2020 році ЄС продовжив дію обмежень проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", які запровадили у 2016 році. У рамках спільної закордонної та безпекової політики проти тероризму, до ЄС та ООН приєдналася Україна та ще 10 держав.

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