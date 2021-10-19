Совет ЕС также на год наложил санкции на ряд лиц, связанных с ИГИЛ и "Аль-Каидой". Отметили, что в санкционный список попали 6 человек.

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К ограничениям входит запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов. Кроме того, учреждениям или людям, которые находятся в Европе запретили передавать подсанкционным лицам любые экономические ресурсы.

Справка. ИГИЛ – исламистское террористическое государство, которое остается непризнанным, и международная террористическая, милитаристская группа направления джихадизма. "Аль-Каида" – международная террористическая суннитская джихадистская организация, которую в Афганистане основал Усама бен Ладен.

Санкции ввели еще в 2016 году

Действующий режим позволяет Евросоюзу вводить ограничения лиц, причастных к террористическим актам, вербовке людей для участия в ИГИЛ, "Аль-Каиде". Такие действия являются дополнением к санкциям от Совета безопасности ООН.

В 2020 году ЕС продлил действие ограничений против ИГИЛА и "Аль-Каиды", которые ввели в 2016 году. В рамках общей внешней политики и политики безопасности против терроризма, к ЕС и ООН присоединилась Украина и еще 10 стран.

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