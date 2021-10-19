О новых санкциях сообщил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач. Он подчеркнул, что подавляющее большинство стран ЕС прислушались к Польше в этом вопросе.

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На такой шаг в ЕС пошли из-за ситуации с мигрантами

Новые карательные ограничения ввели из-за нарушения прав человека и массового наплыва мигрантов с территории Беларуси.

Мы согласились, что нужен ответ относительно самого белорусского режима. Принято решение активизировать меры в рамках пятого пакета санкций,

– рассказал Пшидач.

Дипломат подчеркнул, что в санкционные перечни попадут конкретные белорусские должностные лица. Также в списке могут оказаться определенные компании.

Под санкции может попасть "Белавиа"

Так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готовы ввести санкции и против авиакомпании "Белавиа". Такое может касаться и других авиаперевозчиков, которые обеспечивают передвижение нелегальных мигрантов.

Мы работаем с властями Ирака и других стран происхождения мигрантов, чтобы они поняли, что это не просто туристы, которые хотят посетить Минск. Это люди, которых убедили, что они смогут попасть в ЕС через Литву, Латвию, Польшу,

– заметил Боррель.

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Маас назвал Лукашенко "шефом контрабандистов"

Отметим, что перед встречей глав МИД в Люксембурге довольно резкую характеристику Александру Лукашенко дал министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Он назвал самопровозглашенного президента "шефом контрабандистов в отправке нелегалов". Дипломат осудил белорусский режим за нарушение прав человека и сказал, что политическая ситуация в стране – драматическая.

Обратите внимание! 7 октября Европарламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против Беларуси. В Брюсселе считают, что следует усиленно давить на ключевые санкции белорусской экономики.