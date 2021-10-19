Про нові санкції повідомив заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач. Він наголосив, що переважна більшість країн ЄС дослухались до Польщі у цьому питанні.

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На такий крок у ЄС пішли через ситуацію з мігрантами

Нові каральні обмеження ввели через порушення прав людини та масовий наплив мігрантів з території Білорусі.

Ми погодилися, що потрібна відповідь щодо самого білоруського режиму. Прийнято рішення активізувати заходи в рамках п'ятого пакета санкцій,

– розповів Пшидач.

Дипломат наголосив, що у санкційні переліки потраплять конкретні білоруські посадові особи. Також у списку можуть опинитись певні компанії.

Під санкції може потрапити "Белавіа"

Так голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС готові ввести санкції і проти авіакомпанії "Белавіа". Таке може стосуватись і інших авіаперевізників, які забезпечують пересування нелегальних мігрантів.

Ми працюємо з владою Іраку та інших країн походження мігрантів, щоб вони зрозуміли, що це не просто туристи, які хочуть відвідати Мінськ. Це люди, яких переконали, що вони зможуть потрапити в ЄС через Литву, Латвію, Польщу,

– зауважив Боррель.

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Маас назвав Лукашенка "шефом контрабандистів"

Зазначимо, що перед зустріччю глав МЗС у Люксембурзі досить різку характеристику Олександру Лукашенку дав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Він назвав самопроголошеного президента "шефом контрабандистів у відправці нелегалів". Дипломат засудив білоруський режим за порушення прав людини та сказав, що політична ситуація в країні – драматична.

Зверніть увагу! 7 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію з закликом посилити санкції проти Білорусі. У Брюсселі вважають, що слід посилено тиснути на ключові санкції білоруської економіки.