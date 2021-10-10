Так, розслідують причетність Лукашенка до контрабанди мігрантів з Білорусі через Польщу до Німеччини. Про ЗМІ пише, посилаючись на власні джерела.

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Німецька влада зараз розслідує дії Лукашенка як головного контрабандиста,

– пише ЗМІ.

Кілька тисяч нелегалів за 2 місяці

З серпня 2021 року з території Білорусі до Німеччини незаконно перебралися майже 4 000 мігрантів. Найчастіше – це вихідці з Іраку і Сирії. Спочатку вони потрапляють до Білорусі за студентськими візами.

Як нелегали потрапляють до ЄС

Як пише видання, після прибуття до Мінська прикордонники або міліція перевозить їх на ділянки польського кордону з мінімальною охороною. Коли нелегали потрапляють до ЄС, вони самостійно продовжують шлях у напрямку Німеччини.

Журналісти стверджують, що за перетин кордону з ЄС мігранти платять білоруській стороні близько 4 тисячі євро.

Зверніть увагу! Раніше Польща заявила про рекордний наплив мігрантів з Білорусі. За добу до країни намагалися потрапити понад 660 людей.