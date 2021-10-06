Євродепутат від Литви Андрюс Кубілюс на засіданні в Страсбурзі заявив, що Лукашенка необхідно доставити в Міжнародний суд ООН. Це підтримав німецький депутат Європарламенту Сергій Лагодинський.

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Зокрема, він заявив, що проти самого Лукашенка потрібно порушити справу про катування.

Такі заяви свідчать про те, що вимога міжнародного судового процесу над Лукашенком, ймовірно, потрапить в резолюцію Європарламенту, яку ухвалять 7 жовтня.

Євродепутати заявили, що Лукашенко особисто наказав незаконно заарештувати та застосувати тортури до опозиційних демонстрантів, які протестували через президентські вибори у Білорусі.

Довідка. Вибори президента Білорусі провели у серпні 2020 року. Перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко, однак результат голосування не визнає Захід. Білоруси також переконані, що вибори сфальсифікували.

Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор заявив, що створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів в Білорусі є можливим, якщо сама держава не хоче або не здатна притягувати певних людей до відповідальності.

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