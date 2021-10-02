За словами самопроголошеного президента Білорусі, 2 країни можуть об'єднатися начебто для того, щоб протистояти зовнішній агресії. Лукашенко зауважив, що Білорусь нібито уже давно є форпостом "Союзної держави".

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Якщо треба буде, то Білорусь перетвориться на єдину базу Білорусі та Росії. Військову базу,

– заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент наголосив, що на західному напрямку нібито створена фактично єдина армія. За словами Лукашенка, основою єдиного збройного формування буцімто є білоруська армія.

Лукашенко цинічно похвалився, що у разі потреби "нас вся західна частина збройних сил Росії підтримуватиме".

Кулеба про "1000 кілометрів загрози"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що одіозні заяви, які Лукашенко останнім часом озвучує про Україну, "це, безумовно, сигнал". Міністр зауважив: "у нас з'являється 1000 кілометрів загрози".

"У нас 1000 кілометрів кордону з країною, якою керує людина, що багато років прикидалася другом України. При цьому заводячи свою країну у російську стайню", – заявив Кулеба.

За словами міністра, Україна має бути готовою до ударів. Необхідно розраховувати на власні сили та свою політику. Пріоритетом є запобігати ударам.