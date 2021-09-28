Зокрема, що тут НАТО будує якісь бази, що тренують когось для нападу на Білорусь, про якусь зброю тощо. І через все це Лукашенко постійно перебуває на зв'язку з главою Росії Володимиром Путіним.

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"Домовилися "щось робити" – це не домовленість"

Мовляв, "треба щось робити" з Україною. Дмитро Кулеба на це відповів так:

"Те, про що ви говорите, – це якраз зразок російської пропаганди на кшталт "розіп'ятих хлопчиків" у виконанні Олександра Лукашенка".

у виконанні Олександра Лукашенка". "Утім, ми не бачимо якихось конкретних домовленостей між ними (Лукашенком і Путіним – 24 канал). Домовилися "щось робити" – це не домовленість".

"У нас з'являється 1000 кілометрів загрози"

Та поруч із цим і зауважив, що "це, безумовно, сигнал".

Сигнал, що у нас з'являється 1000 кілометрів загрози. У нас 1000 кілометрів кордону з країною, якою керує людина, що багато років прикидалася другом України. При цьому заводячи свою країну у російську стайню,

– сказав глава МЗС.

І підсумував: "Ми повинні бути готові до ударів. Запобігати ударам. І розраховувати у цій ситуації на свої сили й свою політику".

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