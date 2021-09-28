Зокрема, що тут НАТО будує якісь бази, що тренують когось для нападу на Білорусь, про якусь зброю тощо. І через все це Лукашенко постійно перебуває на зв'язку з главою Росії Володимиром Путіним.
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"Домовилися "щось робити" – це не домовленість"
Мовляв, "треба щось робити" з Україною. Дмитро Кулеба на це відповів так:
- "Те, про що ви говорите, – це якраз зразок російської пропаганди на кшталт "розіп'ятих хлопчиків" у виконанні Олександра Лукашенка".
- "Утім, ми не бачимо якихось конкретних домовленостей між ними (Лукашенком і Путіним – 24 канал). Домовилися "щось робити" – це не домовленість".
"У нас з'являється 1000 кілометрів загрози"
Та поруч із цим і зауважив, що "це, безумовно, сигнал".
Сигнал, що у нас з'являється 1000 кілометрів загрози. У нас 1000 кілометрів кордону з країною, якою керує людина, що багато років прикидалася другом України. При цьому заводячи свою країну у російську стайню,
– сказав глава МЗС.
І підсумував: "Ми повинні бути готові до ударів. Запобігати ударам. І розраховувати у цій ситуації на свої сили й свою політику".
Коротко про вересневі скандальні закиди Лукашенка у бік України
- Лукашенко 27 вересня заслуховував доповідь своїх силовиків щодо ситуації на кордоні. За її підсумками самопроголошений президент Білорусі сказав, що "найсумніше – це Україна. У нас відкривається новий фронт".
- Мовляв, в Україні "створюють бази США", спецслужби навчають білоруських біженців працювати проти Мінська, біля кордону знаходять схрони зброї тощо. "Ознаки непристойних дій" Києва – так це все назвав Лукашенко.
- У відповідь в українському Міністерстві закордонних справ зауважили, що Олександр Лукашенко дуже добре засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики.