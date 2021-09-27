Глава МЗС України Кулеба нагадав президенту країни-агресорки, що його "червоні лінії" обмежуються виключно Росією. На інших територіях люди самі розберуться, як діяти.

Зауважте Відкривається новий фронт, – Лукашенко заявив про загрозу з боку України через НАТО

"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією Росії. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи,

– написав Кулеба.

Цинічна заява Кремля про "червоні лінії"

Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорювали тему потенційного розширення НАТО на територію України.

За словами Пєскова, такі дії з боку Альянсу Путін розцінював би як перетин "червоних ліній".

Тим часом Лукашенко заявив, що на кордоні України та Білорусі начебто відкривається новий "фронт". Усе через те, що в Україні під виглядом навчальних центрів начебто "створюють бази США". Саме там білоруських біженців буцімто навчають діяти проти офіційного Мінська.

Допис Дмитра Кулеби:

"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи.