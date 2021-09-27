Глава МИД Украины Кулеба напомнил президенту страны-агрессору, что его "красные линии" ограничиваются исключительно Россией. На других территориях люди сами разберутся, как действовать.

Заметьте Открывается новый фронт, – Лукашенко заявил об угрозе со стороны Украины из-за НАТО

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией России. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы,

– написал Кулеба.

Циничное заявление Кремля о "красных линиях"

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины.

По словам Пескова, такие действия со стороны альянса Путин расценивал бы как пересечение "красных линий".

Между тем Лукашенко заявил, что на границе Украины и Беларуси вроде бы открывается новый "фронт". Все из-за того, что в Украине под видом учебных центров якобы "создают базы США". Именно там белорусских беженцев якобы учат действовать против официального Минска.

Сообщение Дмитрия Кулебы:

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы.