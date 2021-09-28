В частности, что тут НАТО строит какие-то базы, тренируют кого-то для нападения на Беларусь, о каком-то оружии и тому подобное. И из-за всего этого Лукашенко постоянно находится на связи с главой России Владимиром Путиным.
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"Договорились "что-то делать" – это не договоренность"
Мол, "надо что-то делать" с Украиной. Дмитрий Кулеба на это ответил так:
- "То, о чем вы говорите, – это как раз образец российской пропаганды вроде "распятых мальчиков" в исполнении Александра Лукашенко".
- "Впрочем, мы не видим каких-то конкретных договоренностей между ними (Лукашенко и Путиным – 24 канал). Договорились "что-то делать" – это не договоренность".
"У нас появляется 1000 километров угрозы"
Но рядом с этим и заметил, что "это, безусловно, сигнал".
Сигнал, что у нас появляется 1000 километров угрозы. У нас 1000 километров границы со страной, которой руководит человек, много лет притворявшийся другом Украины. При этом заводя свою страну в российскую конюшню,
– сказал глава МИД.
И подытожил: "Мы должны быть готовы к ударам. Избегать ударов. И рассчитывать в этой ситуации на свои силы и свою политику".
Коротко о сентябрьских скандальных упреках Лукашенко в сторону Украины
- Лукашенко 27 сентября заслушал доклад своих силовиков по ситуации на границе. По его итогам самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что "самое печальное – это Украина. У нас открывается новый фронт".
- Мол, в Украине "создают базы США", спецслужбы обучают белорусских беженцев работать против Минска, возле границы находят тайники оружия и тому подобное. "Признаки непристойных действий" Киева – так это все назвал Лукашенко.
- В ответ в украинском Министерстве иностранных дел отметили, что Александр Лукашенко очень хорошо усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики.