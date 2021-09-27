Реакція українського МЗС не забарилася. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко назвав висловлювання Лукашенко черговою безпідставною інсинуацією на адресу нашої країни.

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Ніколенко припустив, що очільник Білорусі дуже добре засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України.

Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії. Хоча саме з боку Росії сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі та дружнього нам білоруського народу,

– підкреслив Ніколенко.

Він також порадив Лукашенку перейматися тим, щоб зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії.

Україна ніколи не створюватиме жодних загроз

Речник українського МЗС наголосив, що Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. А також не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу.

Водночас ми усіма силами та засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції,

– підсумував він.

Що стало приводом для істерії Лукашенка

Білоруський диктатор 27 вересня заявив, що на кордоні України та Білорусі відкривається новий "фронт". Мовляв, все тому, що на територію нашої держави "тягнуть війська НАТО".

За його словами, в Україні під виглядом навчальних центрів "створюють бази США". Там спецслужби буцімто навчають білоруських біженців працювати проти Мінська. Лукашенко вирішив, що йому слід на це якось реагувати.