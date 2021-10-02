Самопроголошений президент Білорусі прокоментував безпеку польотів над країною в інтерв'ю CNN, згадавши про інцидент з літаком Ryanair у Мінську.
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Лукашенко запевняє, що літати над Білоруссю безпечно
Якщо ви боїтеся літати над нашою територією, можу вам особисто, і вашій компанії, і вашій країні, і будь-якій іншій гарантувати повну безпеку прольоту над Білоруссю,
– заявив політик.
Він додав, що так начебто було завжди. Однак обіцянку безпеки самопроголошений президент підкріпив погрозою.
Мовляв, якщо він або правоохоронні органи бачитимуть загрозу білоруській державі, то "посадять там будь-який літак – чи то Великої Британії, чи то США". "Він негайно буде посаджений в Білорусі, якщо ми будемо відчувати загрозу. Точно так і ви зробите. Це норма. Тому я тут не виняток", – наголосив він.
Лукашенко назвав вигадкою думку, що посадка літака Ryanair в Мінську та арешт Романа Протасевича був спланованою спецслужбами акцією.
"Провести спецслужбами таку операцію і не порушити жодного міжнародного закону і навіть інструкції – це дорого обходиться. Я не можу сказати, що наші спецслужби сьогодні, і навіть ваші, на це готові", – заявив Лукашенко. Він вкотре назвав такі висловлювання вигадкою.
Посадка літака і Мінську та затримання Протасевича: коротко
- У травні 2021 року опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу зняли з літака та затримали в Мінську.
- Причиною посадки літака в Білорусі назвали повідомлення про замінування, втім після перевірки вибухівки на борту не виявили.
- Згодом на провладному телеканалі з'явилось "інтерв'ю" Протасевича, на якому він начебто визнав свою провину в організації масових заворушень. За словами батька Протасевича, його сина неодноразово катували.
- Наприкінці червня затриманого хлопця і дівчину перевели під домашній арешт.