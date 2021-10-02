Самопровозглашенный президент Беларуси прокомментировал безопасность полетов над страной в интервью CNN, упомянув об инциденте с самолетом Ryanair в Минске.

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Лукашенко уверяет, что летать над Беларусью безопасно

Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Белоруссией,

– заявил политик.

Он добавил, что так вроде было всегда. Однако обещание безопасности самопровозглашенный президент подкрепил угрозой.

Мол, если он или правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, то "посадят там любой самолет – то ли Великобритании, то ли США". "Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы сделаете. Это норма. Поэтому я здесь не исключение", – подчеркнул он.

Лукашенко назвал выдумкой мнение, что посадка самолета Ryanair в Минске и арест Романа Протасевича был спланированной спецслужбами акцией.

"Провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции – это дорого обходится. Я не могу сказать, что наши спецслужбы сегодня, и даже ваши, на это готовы", – заявил Лукашенко. Он в который раз назвал такие высказывания выдумкой.

Посадка самолета и задержание Протасевича: коротко