Організація планує розповісти про висновки свого розслідування в листопаді. Зокрема для з'ясування деталей експерти побували у Мінську.
До теми Дівчина Протасевича Софія Сапега дала "інтерв'ю" провладному каналу в Білорусі
ООН представить доповідь про посадку у Мінську літака з Протасевичем
Міжнародна організація цивільної авіації ICAO їздила в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair. Адже після цього силовики затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
13 вересня буде поінформовано про стан розслідування. Якщо члени ради погодяться з цією доповіддю, тоді ж вона буде і оприлюднена,
– розповіли в ICAO.
Ба більше, керівник групи ICAO Сільвен Лефойер розповідав – завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій".
"Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", – запевнив Лефойер, коли експерти їздили у Мінськ.
Коротко про затримання Протасевича
- У травні 2021 року активіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали в Мінську.
- Згодом на провладному телеканалі з'явилось "інтерв'ю" Протасевича, на якому він нібито визнав свою провину в організації масових заворушень.
- За словами батька Протасевича, його сина неодноразово катували.
- 25 червня затриманого хлопця і дівчину перевели під домашній арешт.