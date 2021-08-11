Сапега припустила, що до цього може бути причетний хтось з оточення її хлопця. Мовляв, на борту точно не було якихось представників Комітет державної безпеки Білорусі.

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Софія Сапега дала інтерв'ю провладному каналу в Білорусі

Спочатку на державному телеканалі показали сюжет, в якому нібито мовилося, що насправді вся операція з захоплення Протасевича спланована західними спецслужбами. Мовляв, зроблено це з метою нашкодити Олександру Лукашенку.

Для "підтвердження" тези автори матеріалу показали коментарі:

начальника зміни аеропорту в Мінську;

директора департаменту з авіації;

Романа Протасевича.

Після цього до студії запросили дівчину опозиційного блогера Софію Сапегу. Вона зазначила, що в літаку не бачила представників КДБ. І не вважає, що до захоплення цивільного судна причетні білоруські спецслужби.

Дівчина додала, що перед посадкою Протасевич віддав їй всю техніку. Адже думав, що її не зніматимуть з літака.

Також подруга ексредактора телеграм-каналу NEXTA розповіла, що наразі почувається краще, ніж першими днями. Втім, за її словами, ще наразі не збирається думати про плани на майбутнє.

"Напевно, після того, як історія зі мною закінчиться, мені знадобиться ще якийсь час, щоб усвідомити і зробити якийсь тверезий і здоровий висновок. Зараз я не даю ніяких оцінок", – підкреслила Сапега.

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