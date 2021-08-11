Сапега предположила, что к этому может быть причастен кто-то из окружения ее парня. Мол, на борту точно не было каких-то представителей Комитета государственной безопасности Беларуси.

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София Сапега дала интервью провластному каналу в Беларуси

Сначала на государственном телеканале показали сюжет, в котором якобы говорилось, что на самом деле вся операция по захвату Протасевича спланирована западными спецслужбами. Мол, сделано это с целью навредить Александру Лукашенко.

Для "подтверждения" тезисов авторы материала показали комментарии:

начальника смены аэропорта в Минске;

директора департамента по авиации;

Романа Протасевича.

После этого в студию пригласили девушку оппозиционного блогера Софию Сапегу. Она отметила, что в самолете не видела представителей КГБ. И не считает, что к захвату гражданского судна причастны белорусские спецслужбы.

Девушка добавила, что перед посадкой Протасевич отдал ей всю технику. Ведь думал, что ее не будут снимать с самолета.

Также подруга экс-редактора телеграм-канала NEXTA рассказала, что сейчас чувствует себя лучше, чем в первые дни. Впрочем, по ее словам, еще пока не собирается думать о планах на будущее.

"Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще некоторое время, чтобы осознать и сделать какой-то трезвый и здоровый вывод. Сейчас я не даю никаких оценок", – подчеркнула Сапега.

Обратите внимание! 3 июня на белорусском пропагандистском канале "ОНТ" вышло так называемое "интервью" с Романом Протасевичем. Журналист в эфире признал свою "вину" в призывах к протестам в Беларуси. Он также рассказал об отношении к Лукашенко и поездке на Донбасс. В то же время родители задержанного не верят, что парень делал это сознательно. В частности мать Протасевича обратила внимание на синяки на лице сына.

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